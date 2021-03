Massimiliano Mollicone di Uomini e Donne confessa: “Non voglio corteggiatrici indecise”

Massimiliano Mollicone, neo tronista di Uomini e Donne, ha confessato che non vuole affatto corteggiatrici indecise. Ha le idee chiare sulla sua donna ideale e spera che questa si trovi seduta nel parterre del trono classico, e sia pronta a conquistarlo.

Il collega romano di Giacomo Czreny ha detto a Uomini e Donne Magazine: “Ho visto alcune ragazze un po’ spaventate per la mia età, ma me lo aspettavo. Sono contento che, quando abbiamo avuto modo di confrontarci, molte di loro abbiano cambiato idea e siano andate altre un semplice numero […] Preferisco le donne alte, anche se in realtà l’unico requisito è quello caratteriale: vorrei trovare una persona affidabile, sincera e schietta […] Sono una persona molto amorevole e protettiva. Quando si parla di sentimenti, fin da bambino, cerco di dare più di ciò che posso. Sono un buon interlocutore, un ragazzo con cui poter parlare di tutto, ma non accetto che qualcuno tradisca la mia fiducia”.

Nelle ultime puntate del trono classico i due giovanissimi tronisti hanno scelto di conoscere meglio le stesse ragazze, che hanno colpito entrambi al primo sguardo: “È normale che in questo contesto possano incuriosire le stesse persone. Non mi preoccupo, ma sicuramente se dovessimo trovarci ad uscire entrambi con la stessa corteggiatrice, alla lunga non gradirei questo atteggiamento da parte delle ragazze […] Non credo di avere molte somiglianze con Giacomo. La simpatia è un lato che ci accomuna, lui è un ragazzo piacevole da ascoltare, ma non vedo altri punti di contatto”.

E voi chi dei due giovani tronisti preferite? Chi secondo voi è il più bello e sexy?