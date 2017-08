Mattia Marciano ha annullato l’ultima serata in disco. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha registrato le prime puntate del suo trono classico! In un video pubblicato su Instagram, il nuovo tronista Mattia Marciano ha comunicato ai suoi fan di aver annullato la sua ultima serata per degli impegni improrogabili. Quali? Non ci vuole molto a capirlo!

L’affascinante 25enne laureato in Odontoiatria dopo aver subito una forte delusione per via dell’atteggiamento dell’ex tronista Desirèe Popper ha deciso di rimettersi in gioco sul trono più ambito di Italia. Le registrazioni inizieranno alla fine di questo mese, ma le clip di presentazione dei tronisti sono state realizzate durante l’ultimo weekend.

A presto con nuove news, anticipazioni e indiscrezioni su Marciano e sugli altri personaggi di Uomini e Donne!