Mattia Marciano di Uomini e Donne: “Sono maturo, serio e responsabile”

Il nuovo tronista Mattia Marciano è già stato nello studio del programma di Canale 5, perché lo scorso anno è stato il corteggiatore della tronista Desirée Popper, solo che alla fine non è stato scelto ed è tornato a casa da solo. “Sono di nuovo qui perché per me l’amore è una cosa seria”, ha dichiarato il dentista nella clip di presentazione.

“Mi definisco una persona matura, seria e molto responsabile – ha spiegato Mattia nella clip di presentazione – Mi dicono che sono pesante, ma ci sto lavorando. Sono istintivo ma anche molto riflessivo, voglio fare tutto di testa mia e sono permaloso. Sono testa e cuore: tutto quello che faccio dev’essere perfetto. Amore per me è avere al mio fianco una persona che mi rispetti al 100%. Se penso a una donna, penso a mia moglie e la madre dei miei figli“.

Chi sono gli altri tronisti di Uomini e Donne 2017? Alex Migliorini, Sabrina Ghio e Paolo Crivellin sono gli altri protagonisti della nuova edizione del famoso, chiacchierato, discusso e seguitissimo programma tv di Canale 5 ideato e condotto dalla regina di Mediaset Maria De Filippi. Le grandi novità riguardano la presenza sul trono classico dell’ex ballerina del talent show Amici di Maria De Filippi e dell’ex concorrente di Temptation Island.