Mattia Marciano si candida per il trono classico di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore della fortunata e famosa trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta dalla regina di Mediaset Maria De Filippi, ha rilasciato un’intervista a Non succederà mai più di Radio Radio, trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli, in cui ha rivelato: “Penso che le persone che dicono che non accetterebbero sono solamente ipocrite. Quindi io ti dico di sì, lo farei! Se abbini la voglia di fare un programma televisivo con la ricerca di una persona, allora viene fuori una bella esperienza. E magari anche l’amore”.

Mattia Marciano è uno dei papabili candidati al trono classico di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, inizialmente conteso da entrambe le troniste Rosa Perrotta e Desirée Popper, ha fatto colpo sui telespettatori e sulla redazione.

Mattia ha poi parlato dell’ex tronista Desirèe Popper, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. “Mi piaceva la semplicità di Desirèe che poi, con il passare del tempo, è andata un po’ a svanire – ha spiegato Marciano – Però inizialmente questa caratteristica mi aveva colpito molto. Ho avuto sempre ragazze come Rosa quindi per una volta volevo cercare di avere una persona più alla mano. Non rinnego la mia scelta, è stata sincera. Penso di essere stato sin troppo signore”.

Perché Desirèe ha lasciato il trono? “Forse la verità non la sapremo mai. La sa solo lei. Però penso che sia stata una scelta dettata da qualcos’altro. Nessuno esce di lì innamorato, sfido chiunque, lo chiederei a tutte le coppie che stanno ancora insieme. È impossibile, vedi una persona una volta alla settimana in un contesto televisivo. Da lì, semplicemente esci con la persona a te più affine, l’amore lo trovi dopo. Il discorso che lei ha fatto di uscire perché non ha trovato l’amore per me è stata una scusa. Avrà i suoi motivi, io avrei preferito la sincerità. Non posso parlare di delusione d’amore, quella avviene quando sei davvero innamorato, quando si sta insieme per anni. Mi ha deluso la persona, quella sì”.

Ha poi smentito ogni possibile flirt con Giulia Latini: “Più che un’amica, una sorella. Ci sentiamo quasi tutti i giorni, abbiamo un rapporto bellissimo ma semplicemente di amicizia. Non c’è mai stato niente e non ci sarà mai niente. Credo molto nell’amicizia uomo-donna”.

