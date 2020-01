Maurizio Costanzo su Gemma Galgani: “Le sue lacrime fanno audience”

Maurizio Costanzo è tornato a parlare della chiacchierata e famosa dama torinese del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, dalle pagine del settimanale di cronaca rosa Nuovo.

Il marito della conduttrice e ideatrice di Uomini e Donne, Maria De Filippi, ha scritto: “Le lacrime di Gemma fanno audience. La Dama ormai è un volto del programma di Canale 5 da diversi anni, questo vuol dire che il suo personaggio piace. Certo, sarebbe bello vederla sorridere più spesso. E se a lei (rivolto alla telespettatrice, ndr) così non piace può sempre cambiare canale”.

Il celebre conduttore e autore televisivo aveva già difeso Gemma diversi mesi fa: “Perché mandare via un personaggio che in un programma funziona? Gemma Galgani ormai è un volto storico della trasmissione e i suoi battibecchi con Tina Cipollari appassionano milioni di telespettatori. Certo, non può piacere a tutti ed è anche probabile che vederla continuamente in televisione possa aver stufato qualche telespettatore. Ma i più continuano a fare il tifo per lei e anche su internet è una delle protagoniste più seguite, apprezzate e criticate”.

In fin dei conti non ha tutti i torti, non pensate?