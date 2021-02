“Maurizio Guerci ha due figli segreti”, Armando Incarnato e Gemma Galgani contro il cavaliere

“Maurizio Guerci ha due figli segreti”, Armando Incarnato e Gemma Galgani si sono scagliati contro il cavaliere del trono over. Rivolgendosi al Guerci, Armando afferma di aver ricevuto diverse segnalazioni sul suo conto che riportano l’esistenza di due figli segreti che vivono in Sicilia e di una donna che è la sua attuale fiamma. Maurizio nega tutto ma la notizia risveglia l’astio della Galgani che raggiunge il centro dello studio per sfoderare un nuovo attacco.

La dama torinese ha ammesso di non credere alla sincerità del cavaliere e di trovare strano il suo repentino cambio d’idea sulla loro relazione, che sembrava avere tutte le basi per diventare una storia d’amore importante.

Secondo Armando, il Guerci ha preso in giro Gemma sapendo che uscire con lei lo avrebbe reso subito molto popolare e questo si dimostra dal fatto che non può essere attratto da lei e da una donna tanto diversa, come è Nicole. Quest’ultima, dopo la discussione, conferma di non voler conoscere Maurizio ma chissà se con l’Incarnato sarà amore!

E voi che cosa ne pensate? A presto con nuove news e indiscrezioni con i personaggi famosi di Uomini e Donne!