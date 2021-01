Maurizio Guerci rivela: “Io e Gemma Galgani stiamo sbugiardando Tina Cipollari”

Maurizio Guerci ha rivelato che sia lui che la dama del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, stanno sbugiardando Tina Cipollari. Parole forti e dure nei confronti della storica, famosa e popolare vamp della fortunata trasmissione pomeridiana di Canale 5.

Non hanno trascorso le feste di Natale insieme. Dopo tanti dubbi, i due protagonisti del parterre over del programma hanno capito di essere fatti l’una per l’altro. “A me interessa la persona che ho davanti. Se per me questo fosse un problema di certo non frequenterei Gemma…”, ha rivelato il cavaliere al settimanale di cronaca rosa Novella 2000.

Guerci ha poi continuato la sua intervista confessando che, dal primo momento in cui è arrivato nello studio di Uomini e Donne, è rimasto colpito e affascinato dalla Galgani. “Queste sono cose che non si programmano, arrivano per caso e, credetemi, sono momenti meravigliosi”, ha dichiarato il cavaliere.

L’unico problema tra i due è Tina. La nuova fiamma della dama torinese sembra avere le idee ben chiare sul comportamento dell’opinionista del dating show di Maria De Filippi: “Ultimamente sia Gemma che io stiamo sbugiardando Tina su tutto ciò che inizialmente pensava del nostro rapporto…”.

