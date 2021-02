Maurizio Guerci silura Gemma Galgani: “Non voglio accanto una persona con questo carattere”

Maurizio Guerci ha silurato la dama del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, sostenendo che non vuole accanto una persona con questo carattere. “A volte va molto male mentre altre, anche grazie all’aiuto della redazione, riesco a capire che è solo un momento – ha esordito il cavaliere al settimanale Uomini e Donne Magazine – una fase di passaggio. Riesco a guardare la cosa con più distacco e pensare che tutto passerà e tornerà il sole. Anche se, a dire il vero, ho un po’ di paura dei giudizi delle persone che mi conoscono, su quello degli altri sono conscio di non poterci fare nulla”.

Maurizio Guerci sta frequentando un’altra donna? Il cavaliere del trono over ha spiegato: “Mi ha fatto sorridere la fake news sulla mia presunta amante, e quella secondo la quale avrei due figli in Sicilia. Quanto è emersa questa storia quasi non avevo parole..[…] Non capisco perché avrei dovuto negare di avere due figli: per me non sarebbe un dispiacere averne, il vero dispiacere è di non averne avuti. Anche la storia sulla presunta amante è stata paradossale tanto che ero pronto ad un faccia a faccia con questa donna. Ricordo che a Natale avevo invitato Gemma da me, sarei dovuto essere proprio uno stupido a farlo se avessi avuto un’altra donna nel mio paese”.

Per poi aggiungere: “La signora che venne da me quel giorno è una donna che conosco da tanto tempo, e che aveva un problema familiare. Se avessi dovuto nascondere qualcosa, mi sarei potuto inventare una bugia…”.

Perché è finita con Gemma Galgani? “La verità è che mi sono ritrovato una donna che ha creato discussioni per cose come la mia impossibilità di chiamarla dieci volte al giorno – ha sottolineato -, o un mio problema personale che ho dovuto spiegare. Tutto ciò dopo due mesi di frequentazione, in una fase del rapporto in cui tra due persone ci dovrebbe essere ancora del distacco visto che non stavamo insieme da anni. Per questo ho immaginato come sarebbe stato andare avanti e, da qui al futuro, non voglio trovarmi in queste situazioni: ora come ora sono banali, ma per Gemma sono importanti. Io purtroppo non ce la faccio a instaurare un rapporto. Non voglio accanto una persona con questo carattere e su questo sono stato chiaro fin dalla presentazione al centro del parterre. Già lì sono stato cristallino nel sottolineare di volere a fianco una donna che non mi creasse troppo problemi”.

Per poi concludere: “L’insistenza di Gemma mi ha dato fastidio. Per lei ho provato dei sentimenti e sono stato molto bene. Non ero innamorato ma ho provato comunque qualcosa, certo meno intendo di quello che ha provato lei, ma qualcosa c’era anche perché altrimenti non sarei andato oltre. […] Spero che Gemma smetta di dire certe cose. Non amo le persone che quando finisce una storia rinnegano il passato. Io, per esempio, non rinnego nulla, e per Gemma provo una forte stima. Mi dispiace vedere Gemma soffrire. Sono certo che le sue lacrime siano vere e per questo ho cercato di riavvicinarmi in un momento non di tensione: durante un ballo, mi sono inginocchiato davanti a lei per parlare. Ma ad oggi ho messo un punto, non c’è uno spiraglio”.