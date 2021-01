Michele Dentice è fuori dal trono over di Uomini e Donne: il suo durissimo sfogo social

Michele Dentice è incredibilmente fuori dal trono over di Uomini e Donne. Uno dei cavaliere più sexy della storia della fortunata e famosa trasmissione pomeridiana di Canale 5 non è più nel parterre del trono over. Perché? Che cosa è successo?

Il bellissimo e affascinante cavaliere del trono over si è reso conto di non essere sulla buona strada e ha deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi, comunicando la notizia con un lungo post su Instagram.

In un lungo post, poi rimosso, che ha tutta l’aria di essere una chiara frecciatina alla redazione del Trono Over ha scritto: “Voglio vivere la vita con serenità: tutte le cose si risolvono e anche quando soffri è una fortuna, perché stai vivendo. Considero il mio passato la mia fortuna: mi ha dato la possibilità di vedere la vita cruda fin dall’inizio e non l’ho subita”.

Michele Dentice ha sottolineato: “È finito un incubo finalmente ora mi riprendo il mio sogno… Potrai stare anche nel posto più bello del mondo, ma la felicità te la darà chi ti sta accanto. Pensa alla cosa che hai sempre desiderato, ora vedila con l’occhio della mente, poi sentila nel cuore”.

L’ormai ex cavaliere del trono over ha poi concluso così il suo lungo sfogo social: “Spesso gli uomini sono troppo deboli per sentimenti forti, è arrivato il momento di smettere queste dicerie. Ultimo viaggio verso Roma”.