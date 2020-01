Natalia Paragoni distrugge Ivan Gonzalez: “Persona talmente priva di contenuti”

Natalia Paragoni ha fatto letteralmente a pezzi l’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne Ivan Gonzalez sui social. L’ex corteggiatrice non ha risparmiato critiche velenosissime nei confronti dell’attuale concorrente spagnolo del Grande Fratello Vip 4.

Come molti appassionati di Uomini e Donne già sanno, Natalia era stata una delle corteggiatrici dell’ex tronista Ivan Gonzalez. Quest’ultimo aveva scelto Sonia Pattarino, ma la loro relazione d’amore era durata come un gatto in tangenziale nonostante i buoni propositi iniziali. Tra i due ex fidanzati vip si era scatenata anche una dura querelle mediatico-social.

Ora che Ivan è recluso nella Casa del Grande Fratello Vip 4 è Natalia ha sferrare un duro attacco nei suoi confronti. Durante una storia di Instagram ha sentenziato: “Oddio Ivan? Diciamo che, come volete mettere se sono più intelligente o più furba, l’ho mandato subito a fare in cu**. L’ho conosciuto ed era una persona talmente priva di contenuti che quindi no grazie”.