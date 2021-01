Nicola Mazzitelli ha organizzato un complotto all’interno di Uomini e Donne? Il cavaliere respinge le accuse sui social

Nicola Mazzitelli ha organizzato un complotto all’interno di Uomini e Donne? La bomba è scoppiata quando Maurizio ha deciso di smascherare Valentina Dartavilla Lupi a Uomini e Donne. Stando alle parole del cavaliere, la dama sarebbe andata oltre con Nicola Mazzitelli, il quale era assente in puntata poiché positivo al nuovo Coronavirus. A lanciare l’accusa ci ha pensato però Armando Incarnato.

Armando Incarnato ha riportato nel salotto tv di Maria De Filippi una conversazione telefonica che avrebbe avuto con Mazzitelli, il quale ha poi dichiarato di averlo usato per far parlare di lui.

Secondo Armando, il cavaliere calabrese avrebbe fatto il doppio gioco. A distanza di alcuni giorni, Nicola ha deciso di rompere il silenzio sui social.

“Se replico viene giù tutto – ha confessato Mazzitelli -. Le bugie hanno le gambe corte, lascia che il tempo sia galantuomo”.

“Presto qualcuno si pentirà di avermi messo in bocca cose non dette e attribuito fatti non commessi – ha aggiunto Nicola -, ma il mio silenzio gli entrerà nelle orecchie in modo assordante. Non c’è arma migliore”.

Nicola si è detto convinto che abbiano provato “in tutti i modi” a farlo passare per la persona che non è. Il riferimento ad Armando è davvero sottinteso…

A presto con nuove news, indiscrezioni e scoop sui personaggi famosi di Uomini e Donne!