Nicola Vivarelli contro Jack Vanore: botta e risposta al vetriolo

Nicola Vivarelli e Jack Vanore sono ai ferri corti. La frequentazione del giovane Nicola con la dama del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, sta facendo molto scalpore, anche se per la verità bisogna ammettere che sono in molti a credere che sia tutta una messinscena a favore di ascolti tv e share.

Jack Vanore – Foto: Facebook

Alcune fan hanno rispolverato un vecchio post del giovane Nicola in cui aveva offeso Jack Vanore, ex fidanzato di Raffaella Mennoia e attuale opinionista del chiacchierato e famoso programma pomeridiano di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi.

Agli appassionati di U&D non è sfuggita una vecchia foto di Sirius in compagnia di Jack con tanto di insulto all’opinionista: “Ahahah, è un cogli**e di Uomini e Donne. Il vero Vip sarei io”.

Chiamato in causa da tantissimi fan, Jack ha dichiarato: “Ragazzi mi avete scritto in tantissimi in posta privata, vi ringrazio. Si lo sapevo. Sapevo tutto, comunque ringrazio vivamente tutte le persone che in qualche modo mi hanno difeso, anche se devo dire la verità questa faccenda non mi tocca minimamente. Primo perché stiamo vivendo un periodo qua in Italia, ed anche nel mondo, terribile e sinceramente quello che scriveva un ragazzino sei anni fa non mi tocca e non mi toccava nemmeno all’epoca se per questo”.

Alla fine del discorso ha però riservato una bordata al vetriolo al giovanissimo corteggiatore di Gemma Galgani: “L’unica cosa che posso dire che mi dispiace per questo ragazzo di 26 anni che col tempo peggiora. Però alla fine, mi fa anche molta simpatia perché credo, anzi sono quasi sicuro che la figura del cogli**e la farà proprio lui”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne!