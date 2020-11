Nicola Vivarelli di Uomini e Donne lascia l’Italia: la reazione di Gemma Galgani

Nicola Vivarelli di Uomini e Donne lascia l’Italia per assolvere ai suoi doveri di membro della Marina Militare. Il giovane cavaliere del trono over Sirius, che ha fatto molto rumore per la sua controversa e chiacchierata storia “mediatica” con la famosa dama torinese Gemma Galgani, ha annunciato ai suoi follower di Instagram che a giorni partirà alla volta dell’America.

Un annuncio che ha sorpreso tutti i fan di Nicola Vivarelli e gli appassionati di Uomini e Donne. Sirius ha infatti obblighi ben precisi da rispettare che, a lungo andare, potrebbero non collimare con quelli della fortunata e chiacchieratissima trasmissione pomeridiana di Canale 5, Uomini e Donne, ideata e condotta da Maria De Filippi.

Il giovanissimo cavaliere del trono over ha dichiarato di aver rimandato di qualche giorno la partenza per doversi sottoporre ad ulteriori esami per via del nuovo Coronavirus. Ora il pubblico si chiede quale sarà la reazione di Gemma Galgani? La torinese sta conoscendo Biagio, che non ha ancora scelto su quale dama concentrare le sue attenzioni. La dama torinese ha invitato Biagio a casa sua, dove i due si sono scambiati abbracci ed effusioni, ma teme che il cavaliere non sia molto preso da questa conoscenza e sia piuttosto interessato a far parlare di sé, conoscendo e frequentando tutte le dame del parterre.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne.