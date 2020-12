Nicola Vivarelli di Uomini e Donne sorprende le fan su Instagram con un video hot

Nicola Vivarelli di Uomini e Donne ha sorpreso le sue scatenate fan e follower gay su Instagram con un video hot. L’ex cavaliere del trono over della famosa e chiacchierata trasmissione pomeridiana di Canale 5, condotta da Maria De Filippi, ha archiviato la sua mediatica e finta relazione d’amore con la dama torinese Gemma Galgani ed è apparso più sexy che mai sui social.

L’intrigante e giovane ufficiale della marina si è imbarcato per lavoro e tornerà in Italia tra tre mesi. In questo momento si torva all’isola Caraibica di Saint-Martin e tiene sempre aggiornati i suoi follower sugli spostamenti e le mete da sogno che sta visitando.

Complice il divetto di uscire dalla cabina per rispettare le restrizioni del Covid, Nicola ha condiviso un balletto sexy dove si mostra quasi nudo. “Ebbene sì, la quarantena sta facendo male anche a me”, ha scritto l’ex cavaliere, accompagnando queste parole con un video particolarmente bollente.

Ragazze e ragazzi continuate a seguirci per essere sempre informati e aggiornati sulla vita pubblica e privata dei protagonisti ed ex personaggi di Uomini e Donne!