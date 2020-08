Nicola Vivarelli dopo la rottura con Gemma Galgani: lo sfogo social di Sirius

Nicola Vivarelli dopo la rottura con Gemma Galgani si è sfogato sul suo profilo Instagram mediante una storia al vetriolo. Alla presunta love story di Gemma Galgani e Sirius non ci ha mai creduto nessuno, né il pubblico né gli altri personaggi di Uomini e Donne. Diversi ex cavalieri e opinionisti hanno parlato della classica trovata pubblicitaria o meglio ancora di una abile strategia di marketing.

Di recente Nicola Vivarelli è stato pizzicato con un’altra donna. Il comportamento della dama del trono over non è però andato giù a Sirius. Il sexy cavaliere ha mostrato tutto il suo rancore e la sua ira sui social.

“Mia madre una volta mi ha detto: Una persona che ti apprezza non si metterebbe mai nella condizione di perderti”, ha scritto Sirius sui social. Cosa avrò voluto dire il giovane cavaliere del trono over? Quest’ultimo ha commentato il post con il simbolo dell’ok, come a voler dire che se Gemma avesse tenuto alla loro storia non sarebbe mai arrivata a questo punto.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne!