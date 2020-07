Nicola Vivarelli, Sirius, è amareggiato: “Gemma Galgani non vuole venire a trovarmi”

Nicola Vivarelli è davvero deluso e amareggiato per i comportamenti della chiacchierata e famosa dama del trono over, Gemma Galgani. Sirius si è sfogato di recente sul suo profilo Instagram. La crisi di coppia sta tenendo banco sul web da diverse settimane.

Il giovane, aitante e sensuale cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Nicola Vivarelli, ha scritto su Instagram: “Mi domandate spesso perché Gemma Galgani non sia qui con me… a me dispiace molto di questa cosa, anche io vorrei che Gemma fosse qui con me. Sarebbe la prima cosa che vorrei, ma nonostante i miei ripetuti inviti si vede che Gemma non vuol venire”.

L’ultimo incontro tra i due risale ad oltre un mese fa, quando hanno visitato insieme la Capitale. Nonostante Nicola stia trascorrendo giorni di relax in splendidi posti su e giù per lo stivale, di Gemma non c’è alcuna traccia e sembra che quest’ultima, almeno secondo quanto ha rilevato il settimanale di cronaca rosa Nuovo Tv abbia deciso di troncare definitivamente la frequentazione con Sirius perché non vede un futuro insieme con il giovane marinaio.

L’influencer pugliese Amedeo Venza ha commentato le dichiarazioni social di Nicola con queste parole: “Gemma e il nipotino ormai agli sgoccioli…”.

La rottura definitiva è ormai dietro l’angolo.