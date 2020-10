Nicola Vivarelli su Gemma Galgani: “Ha fatto bene a ricorrere alla chirurgia”

Nicola Vivarelli ha spiegato a Uomini e Donne Magazine che la dama Gemma Galgani ha fatto bene a ricorrere alla chirurgia estetica. Sirius ha chiesto scusa a Gemma per non averla salutata la prima volta che l’ha rivista in studio, rivelandole di essere realmente intenzionato a ricominciare.

A spiegare il reale motivo di questo gesto inaspettato è stato lo stesso Nicola Vivarelli che, alle pagine del magazine della trasmissione, ha dichiarato: “Ho chiesto scusa a Gemma con una rosa bianca perché, riguardando la puntata, non mi sono piaciuto. Ero troppo preso dalla delusione e dal risentimento. Il mio è stato un atteggiamento istintivo ma sbagliato. […] A parte ciò, non mi pento di altro. Sono sereno perché so di aver fatto il possibile per passare il mio tempo libero con Gemma. Il suo atteggiamento di chiusura però mi ha dimostrato che da parte sua non c’era un vero interesse”.

In merito al lifting di Gemma Galgani, Sirius ha dichiarato: “Sinceramente a me piace la naturalezza in qualsiasi donna ma lungi da me criticarla. Se è stata una scelta che la rende felice e che la fa stare meglio con se stessa ha fatto bene a ricorrere alla chirurgia. Paolo? Trovo poco sensibile passare con tanta disinvoltura da una persona all’altra, senza oltretutto che la nostra conoscenza fosse definitivamente conclusa”.

Poi si è espresso anche sulla dama del trono over Valentina Autiero, Nicola ha spiegato: “Trovo Valentina una donna simpatica e una bella ragazza. Purtroppo però non rispecchia i canoni caratteriali della donna che sto cercando. Ciò non toglie che potremmo diventare ottimi amici.[…] Ora mi sento pronto a rimettermi in gioco. Mi reputo un uomo premuroso e gentile nei confronti delle donne. Spero di trovare una persona che apprezzi le mie caratteristiche”.

