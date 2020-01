Nicole Mazzocato dopo Rivelo: “Ecco perché non ho rivelato i tradimenti di Fabio Colloricchio”

Nicole Mazzocato dopo aver rilasciato dichiarazioni importanti sulla sua precedente love story con l’ex tronista italo-argentino Fabio Colloricchio al programma tv Rivelo si è sfogata sul suo profilo Instagram, rivelando i motivi per i quali non aveva confessato i tradimenti dell’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi spagnola.

Nicole ha spiegato ai suoi followers: “Preferisco il riserbo che le finte verità. E mi fermo qui, mantenendo classe ed educazione. […] Non mi sento né un Dio né un’insegnante di vita dato che non ho nemmeno 30 anni… Ho raccontato la mia vita: c’è chi ha apprezzato, chi ha voluto capire e chi ha preferito continuare a non capire”.

Colloricchio aveva dichiarato a Lorella Boccia che anche Nicole l’avrebbe tradito.

