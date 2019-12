Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio parlano della loro rottura e della querelle a Rivelo

Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio hanno parlato della loro rottura e della querelle a Rivelo di Real Time. I due ex fidanzati di Uomini e Donne non si sono confrontati, ma uno alla volta hanno raccontato a Lorella Boccia ciò che è successo in quest’ultimo anno.

Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio di Uomini e Donne – Foto: Facebook

Come ben ricorderete, l’ex tronista italo-argentino si era lasciato andare a confessioni e dichiarazioni durissime e al vetriolo nei confronti di Nicole Mazzocato durante la sua recente partecipazione come naufrago all’Isola dei famosi spagnola.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto chiarezza a Rivelo: “Nessun tradimento da parte mia. Ci siamo trascinati in un rapporto non sereno. Eravamo diventati completamente apatici, tristi… Ci siamo parlati ed è venuto fuori che semplicemente entrambi non eravamo più innamorati. Ho querelato Fabio per le dichiarazioni che ha rilasciato… Un uomo non dovrebbe mai parlare così di una donna neanche al bar con gli amici… Mi sono sentita veramente umiliata“.

Subito dopo Nicole di Uomini e Donne, è entrato in studio Fabio che ha spiegato: “Ero molto preso. La conoscevo già prima del programma, l’avevo invitata ad uscire e mi aveva detto di no. Quando la vidi scendere le scale sono stato sorpreso… l’ho attaccata tutto il tempo perché avevo il dubbio che fosse lì per le telecamere”.

In merito alla querelle mediatico-giudiziaria con Nicole, l’ex naufrago ha fatto un passo indietro e le ha chiesto scusa: “Intendevo dire che era una ragazza fredda… Il nostro rapporto un inferno? Le chiedo scusa per averlo detto, è veramente brutto”.

