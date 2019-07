Noel Formica di Uomini e Donne parla del flirt con Stefano Torrese

Noel Formica di Uomini e Donne ha parlato del flirt con Stefano Torrese in un’intervista rilasciata a Velvet. Lui si è da poco separato da Pamela Barretta: “La verità è che siamo stati a cena insieme un paio di volte, abbiamo passeggiato per Umbria Jazz e per Assisi, ci siamo raccontati molto e abbiamo parlato di argomenti stranamente interessanti che condividiamo, e abbiamo anche riso tanto”.

La dama del trono over di Uomini e Donne ha parlato anche della fine della sua love story con Alessandro Sandomenico: “Sono dispiaciuta, molto dispiaciuta. Io non ho mai rivelato ad Alessandro il mio reale stato d’animo e quello che significava per me il periodo che stavo attraversando. Il mio rinchiudermi mi ha portato ad allontanarmi e ad allontanarlo. Avrei preferito un evolversi diverso della nostra storia”.

La project manager originaria di Buenos Aires ha poi attaccato Armando… perché? “Mi ha accusata pubblicamente e in mia assenza di tante falsità – ha asserito Noel -. Una conoscenza che inizia con una base di falsità, diffamazione e bugie non può trasformarsi in nulla e tanto meno merita rimpianti”.

