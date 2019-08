Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini di Uomini e Donne sono in crisi: “Stiamo attraversando un momento non sereno”

Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini di Uomini e Donne sono in crisi profonda. L’ex corteggiatrice del trono classico ha ammesso che stanno attraversando un momento non sereno. Amore al capolinea per la coppia di U&D?

Eleonora Rocchini ha voluto fare chiarezza su Instagram: “Ragazze, comunque specifico che io e Oscar stiamo attraversando un momento non sereno e non facile, nemmeno ben definito tra di noi. Non è che non vi rispondo o non condivido con voi perché non voglio ma semplicemente perché ancora questo momento non è trasparente nemmeno a noi. Sicuramente quando sarà il momento ne parlerò anche con voi, fino a quel momento magari chiedo un po’ di tatto e rispetto per la situazione perché non è facile né parlarne né vivere questa situazione”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha sottolineato: “Magari andateci piano con i commenti e tutto il resto per rispetto sia suo che mio. E poi voglio specificare che io non sono una persona che da a vedere il proprio malessere e la propria sofferenza, non lo farò mai. Io quando sto male sto a casa e mi chiudo in me stessa. Se devo fare una stories chiaramente non mi metto a fare la vittima, non sono fatta così. […] La sofferenza mia la tengo per me. Detto questo non mi sento di aggiungere altro”.

Redazione-iGossip