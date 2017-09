Oscar Branzani di Uomini e Donne ha parlato della sua storia d’amore con Eleonora Rocchini al settimanale di gossip Mio, definendola perfetta. Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini fanno impazzire di gioia e sognare tantissimi fan. “La nostra vita sentimentale procede benissimo – ha detto Branzani -, è perfetta. Non mi dilungo tanto perché, avendo molta mediaticità sui social, le persone conoscono tantissimo di me. Le uniche cose che preservo sono la mia famiglia e la mia compagna”.

L’ex tronista di Uomini e Donne Oscar Branzani ha poi spiegato: “La maggior parte della nostra vita privata resta per noi, non la mettiamo sui social. Sono scelte che si fanno. Ci sono persone a cui piace far vedere veramente tutto di sé e altre che vogliono riservare un pezzettino per sé”.

Il fidanzato di Eleonora Rocchini di Uomini e Donne è davvero felice del suo successo come web influencer: “Non penso di avere qualcosa in più degli altri. Penso che ognuno debba essere se stesso sui social: alla gente piace vedere persone che possano assomigliargli e che siano autentiche. Io non mi vedo arrivato al successo, mi vedo piuttosto uno che sta crescendo piano piano. Il fatto poi di avere una famiglia molto umile mi ha aiutato a capire il valore delle cose. Voglio i risultati dei sacrifici che ho fatto e desidero percorrere la mia strada. Nella mia azienda ho investito tutto, in tutti i sensi”.

Vi fa sognare questa coppia di Uomini e Donne?