Pamela Barretta contro Stefano Torrese e Noel Formica: “Persone false e senza dignità”

Pamela Barretta di Uomini e Donne si è scagliata duramente contro Stefano Torrese e Noel Formica perché a suo dire sono persone false e senza dignità. Pamela ha raccontato al magazine ufficiale del programma come ha trascorso le settimane successive alla separazione: “È stata un’estate di alti e bassi. La mia famiglia e le mie amiche mi hanno aiutata molto”.

La dama del trono over ha poi proseguito: “Certo, le cicatrici restano nell’anima di chiunque quando accadono cose non belle nella vita, ma alla fine sono in grado di superare sempre tutto, sono una donna forte. Ora sto bene, anche se mi riesce sempre più difficile fidarmi degli uomini”.

Profondamente delusa e sconfortata da quanto accaduto prima dell’estate, Pamela ha aggiunto: “Voglio darmi un’altra possibilità perché penso di meritarla, non voglio smettere di credere che ci siano uomini diversi da quelli che ho conosciuto finora: sono sempre stata una sognatrice e tale rimango nonostante tutto”.

Poi ha attaccato Noel e Stefano: “Credo che siano persone false e senza dignità, gente disposta a tutto per un po’ di visibilità. Pensi che ero convinta che sarebbero entrati in studio da amici per avere la possibilità di partecipare di nuovo al programma. Non ho mai creduto alla loro storia perché li reputo due narcisisti che non conoscono l’amore”.

Redazione-iGossip