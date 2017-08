Paola Caruso è la nuova opinionista di Uomini e Donne in Spagna

Paola Caruso è stata scelta come nuova opinionista del programma tv di Uomini e Donne in Spagna. La sua carriera è in forte ascesa. Dopo aver partecipato come concorrente a Supervivientes 2017, l’Isola dei famosi spagnola, l’ex Bonas di Avanti un altro ed ex concorrente dell’Isola dei famosi 11 è pronta per una nuova esperienza televisiva spagnola.

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi 2016 può dirsi davvero soddisfatta delle sue esperienze televisive in Spagna.

La bionda e bombastica showgirl, che è in guerra con Alessia Macari del Grande Fratello Vip, salirà anche sul trono di Mujeres y Hombres Y Viceversa (Uomini e Donne in versione iberica)? I fan della soubrette sperano di sì!