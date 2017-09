Paolo Crivellin di Uomini e Donne: “Non ho un carattere semplice”

Paolo Crivellin di Uomini e Donne ha dichiarato nella clip di presentazione di non avere un carattere semplice. Il neo tronista del trono classico di Uomini e Donne ha 26 anni ed è di Torino. E’ consulente assicurativo. Si definisce diffidente e introverso, ma chi va oltre le apparenze scopre una persona genuina, generosa e persino estroversa. Indipendente e ambizioso a 19 anni era già dipendente di una multinazionale ma poi ha scelto di essere un libero professionista.

Paolo non è proprio un volto sconosciuto al pubblico di Canale 5, come Sabrina e Mattia! Nell’ultima edizione di Temptation Island si era avvicinato a Valeria Bigella.

Il neo tronista ha poi spiegato: “Sono un ragazzo indipendente, ambizioso e mi piacciono le sfide. Odio l’ipocrisia, mi piace la mia schiettezza. Credo nell’amicizia, sono selettivo: ho poco amici ma buoni. Non ho un carattere semplice nemmeno in amore, ma posso stupire. Se trovo una persona che mi sa prendere nei giusti modi divento dolce e romantico. Non amo conquistare una donna attraverso i social, non credo sia giusto nascondersi dietro uno schermo, anche perché le emozioni vere le proviamo solo dal vivo”.

Gli altri tronisti di Uomini e Donne edizione 2017-2018 sono Mattia Marciano, Alex Migliorini e Sabrina Ghio. Il primo è l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Il nuovo tronista Mattia Marciano ha 25 anni ed è della provincia di Napoli. Alex Migliorini è il secondo tronista gay di Uomini e Donne, dopo il disastroso post trono di Claudio Sona. Ha 22 anni ed è della provincia di Verona ed è parrucchiere. L’unica donna tronista, Sabrina Ghio, è un’ex concorrente di Amici. Ha confessato di aver preso un sacco di batoste a livello sentimentale, ma continua a credere nell’amore vero. L’ex ballerina del talent show di Canale 5 ha 32 anni ed è romana. E’ mamma di Penelope, la persona più importante della sua vita, e con lei ha scoperto il vero amore.