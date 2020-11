Paolo Gozzi stronca la Galgani: “Gemma è rimasta ferma ai tempi di Cavour”

Paolo Gozzi ha stroncato la dama torinese del trono over Gemma Galgani, poiché secondo lui è rimasta ferma ai tempi di Cavour. Il cavaliere ha dichiarato a Uomini e Donne Magazine: “Io e Gemma siamo usciti qualche volta e secondo me è proprio uscire e frequentare altre persone che fa capire se c’è o meno compatibilità. Lei per me vive in un mondo suo, siamo troppo lontani, troppo diversi. Credo che sia un po’ rimasta ferma ai tempi di Cavour. Ha una filosofia di vita particolare, è molto radicata al passato – ha spiegato Paolo -. Ogni che volta che parlavo mi sentivo in difficoltà, non sapevo cosa dire”.

Paolo ha parlato anche dei suoi problemi di salute e interventi: “Devo fare altri accertamenti, per scongiurare ogni dubbio – ha raccontato il cavaliere al settimanale dedicato al programma – E più avanti dovrò sottopormi a un intervento all’intestino e a un altro intervento per la presenza di un nodulo. Sarebbe la nona operazione che subisco. Ormai sono abituato. Ho avuto un tumore alla vescica e mi hanno operato diverse volte. Poi è emerso un episodio di grave diverticolite, stavo morendo. Mi hanno fatto una TAC d’urgenza e sono entrato in sala operatoria. Ho portato la colostomia per sette mesi. E ora dovrei operarmi, fare un intervento di liposcoltura per rimettere a posto la parte addominale, dopo i vari interventi. Ma quando mi hanno chiamato, prima di entrare in puntata, ero davvero destabilizzato. [….] Non sono venuto a Uomini e Donne per condividere i miei problemi di salute. A questo punto, però, credo che sia giusto che le donne che sto conoscendo lì dentro siano informate di chi sono io e cosa ho passato”.

Per poi sottolineare: “Cerco di vivere in modo allegro, sereno, ma sono preoccupato perché mi è già successo e so com’è. Una cosa del genere ti cambia la vita radicalmente. Da allora, temo, ho paura che mi ricapiti, rivivo certi momenti. Non torni più alla vita di prima. […] Il mio pensiero va sempre a mio figlio, non smetto di concentrami su di lui. La forza me l’hanno data mio figlio e la mia ex moglie”.

Il cavaliere ha parlato della dama Maria. Paolo ha rivelato: “Maria anche mi ha offerto il suo sostegno, il suo aiuto, anche grazie al fatto che conosce diversi specialisti, grazie al suo lavoro. Lei mi piace molto: è audace, coraggiosa, Ha avuto tanti problemi come me, ma vive nel presente. Questo mio problema di salute appartiene alla vita vera, quella che vivrò con la donna con cui uscirò dal programma e non so se sarà Maria o un’altra persona. In altre parole è come un banco di prova e mi è piaciuto il suo modo di starmi vicino. Maria è presente, è veloce, Siamo in sintonia. Non c’è bisogno di parlare ci capiamo al volo. Ridiamo, ci divertiamo, condividiamo il senso dell’umorismo. Siamo usciti in gir per Roma abbiamo riso un’ora. Per me è fondamentale l’atteggiamento che hanno gli altri nei confronti di malattie così gravi”.

