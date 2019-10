Pietro Tartaglione di Uomini e Donne attacca Pamela Prati

Pietro Tartaglione di Uomini e Donne si è scagliato duramente contro l’ex star del Bagaglino Pamela Prati su Instagram Story. L’ex corteggiatore del trono classico ha puntato il dito contro gli organizzatori dell’evento campano Nozze in Fiera-Salone Mediterraneo della Sposa, che si è tenuto ieri, poiché hanno scelto come testimonial proprio la protagonista principale dello scandalo Mark Caltagirone.

In alcune storie di Instagram il marito dell’ex tronista di Uomini e Donne, Rosa Perrotta, ha dichiarato: “Vi spiego l’Italia in una sola foto… Nozze in Fiera, ospite: Pamela Prati. Quale testimonial migliore per una fiera dedicata al matrimonio? Questa si è inventata un matrimonio, dei figli, un marito, un compagno, malattie che avevano queste povere creature immaginarie e giustamente noi la premiamo chiamandola a fare da testimonial ad un evento legato al matrimonio pagandola fior di quattrini. Questo rappresenta appieno la società in cui viviamo: riflettete, ragazzi, perché sembrerà una sciocchezza ma è una cosa molto seria”.

Tartaglione ha poi concluso così il suo sfogo social: “Detto ciò, tutta la mia stima a Pamela Prati: brava, bravissima, continua a lucrare su questa situazione, fai benissimo perché per tua fortuna viviamo in un paese di imbecilli, in una società che non conosce meritocrazia alcuna quindi brava Pamela, bravissima. Tanto qui siamo un gregge di pecore, niente di più. Ci meritiamo questo ed è giusto così. Brava, Pamela, brava!”.

Redazione-iGossip