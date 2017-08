Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta di Uomini e Donne hanno fatto l’amore a bordo di un treno. L’ha confessato l’ex corteggiatore al settimanale di gossip Nuovo Tv. Rosa e Pietro andranno a convivere a Milano il prossimo mese. Il bellissimo campano non vede l’ora di diventare papà. “Rosa mi ha dato subito l’impressione – ha detto Pietro Tartaglione – di una donna di classe”.

Dopo che Rosa ha scelto Pietro Tartaglione durante la puntata registrata il 22 maggio 2017, preferendolo ad Alex Adinolfi, la coppia è molto felice e affiatata. Rosa e Pietro hanno lanciato una linea di t-shirt e sono andati a convivere. Il matrimonio di Rosa e Pietro è davvero dietro l’angolo.

In una recente intervista rilasciata al settimanale di gossip Novella 2000, l’ex tronista Rosa Perrotta aveva spiegato al settimanale di cronaca rosa: “Ufficialmente ancora non conviviamo, nel senso che non abbiamo una casa in comune ma nella pratica sì. Siamo sempre sotto lo stesso tetto. Sono io ad andare a casa sua, pensa che la mia valigia è da lui. Insomma, vivo più a casa sua che a casa mia”.

“È una vita che faccio sfilate indossando abiti da sposa – aveva detto Rosa Perrotta -, a un certo punto non ne potevo anche più. Lui mi ha fatto tornare la voglia di indossare quell’abito, non per una sfilata, ma nella realtà. Il mio matrimonio me lo immagino così: una grande festa. Tutti ubriachi e felici. Ma non capiterà a stretto giro”.

