Raffaella Mennoia di Uomini e Donne: “Mio padre sta molto male”

Raffaella Mennoia di Uomini e Donne ha rivelato ai suoi follower di Instagram che suo padre sta molto male. Le notizie sullo stato di salute del padre dell’autrice di numerosi programmi tv di successo di Canale 5 non sono affatto buone.

Negli ultimi tempi l’autrice di Uomini e Donne e Temptation Island era poco presente sui social. Qualche giorno fa ha voluto spiegare i motivi ai suoi numerosi follower.

Raffaella è stata molto diretta e schietta: “Voglio rispondere a tutti e alle centinaia di messaggi che mi sono arrivati di informazioni rispetto a mio padre. Sta ancora molto male, è stato trasferito dall’ospedale di Tor Vergata a una struttura a Grottaferrata. Stiamo cercando di capire come evolve la situazione – ha sottolineato -, però non sta sicuramente bene. Volevo ringraziare tutte le persone che continuano a chiedermi come sta mio padre”.

