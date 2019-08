Raffaella Mennoia infuriata su Instagram Story: “Insulti gravissimi rivolti alla mia persona”

Raffaella Mennoia si è sfogata su Instagram Story, dopo le durissime querelle social dei giorni scorsi contro Mario Serpa e Teresa Cilia di Uomini e Donne. La famosa autrice del chiacchierato e discusso programma tv di Canale 5 ha dichiarato: “Voglio dirvi che, dopo quello che è successo in queste ultime tre settimane, ho mio malgrado e con non poco stupore dovuto fare delle riflessioni che riguardano anche Instagram e più che altro, quello che questi social possono causare”.

“Ho letto degli insulti gravissimi rivolti alla mia persona – ha sottolineato Raffaella -, che se avessi commesso uno strage sarebbero stati meno aggressivi. Commenti che ovviamente raccontano molto di chi li scrive e poco sulla mia persona. Voglio però ringraziare chi ha speso parole gentili in questo periodo. A voi posso solamente dire che sto per tornare in Italia dove dovrò preparare un’altra valigia per partire verso la Sardegna per Temptation Island Vip. Non voglio aggiungere nient’altro rispetto a questa situazione che mi ha visto coinvolta mio malgrado…”. Poi ha condiviso una foto con su scritta la seguente frase: “Solo la verità rende liberi”.

Teresa Cilia di Uomini e Donne ha riservato bordate al vetriolo contro l’autrice di U&D, come anche l’ex corteggiatore del trono gay Mario Serpa. Karina Cascella l’ha difesa, ma è stata criticata duramente dalla moglie di Salvatore Di Carlo.

Redazione-iGossip