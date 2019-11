Raffaella Mennoia non risponde agli attacchi ed esalta Giulia De Lellis: “Mi è subito sembrata una ragazza carismatica”

Raffaella Mennoia ha preferito non rispondere più agli attacchi degli ex personaggi emersi a Uomini e Donne, tra cui Teresa Cilia e Mario Serpa, e ha esaltato Giulia De Lellis durante la sua ultima intervista rilasciata al magazine del dating show di Canale 5.

La famosa autrice di Uomini e Donne ha spiegato: “Non nego di esserci rimasta male per tutti gli attacchi ricevuti. Queste polemiche mi hanno ferito profondamente. Ancora oggi non ho capito il motivo di tutto questo e non riesco a rintracciarlo né nel presente né nel passato. Probabilmente è la conseguenza del fatto di essere esposta a così tante persone. Mi sono sentita trattata ingiustamente – ha proseguito Raffaella – e questo mi ha portato a fare una grande riflessione sul social. Ho preferito chiudermi nel silenzio, finché dopo un mese, mentre ero in America, ho deciso di scrivere un post per spiegare le mie motivazioni, perché non avevo nulla da nascondere. Alle polemiche e alle false verità ho preferito non rispondere, perché ritengo che il silenzio di fronte a qualcosa che ti ferisce sia l’unico rifugio e l’unica risposta quando non si ha nulla da dire. Comprendo che il web sia democratico – ha proseguito -, che si dia la possibilità di parlare a tutti, ma credo che andrebbero presi dei provvedimenti rispetto agli hater. Sono una persona adulta e nonostante ciò emotivamente non ne sono uscita indenne”.

Per quanto riguarda i nuovi tronisti di Uomini e Donne, l’autrice ha rivelato di essere molto contenta delle scelte compiute, specialmente quella di Giulia Quattrociocche: “Abbiamo incontrato Giulia per la prima volta a maggio e appena l’abbiamo conosciuta ci ha subito convinto la sua spontaneità. Si vede chiaramente che sta cercando un fidanzato ed è quello che spera possa trovare. Credo che le persone vogliano vedere proprio questo: la spontaneità di un percorso, la normalità di tutti i giorni nel cercare un compagno e nel farlo con le modalità che si utilizzerebbero anche nella quotidianità. Il pubblico che ci segue riconosce subito il bluff, perciò o ti sposa oppure no”.

Tra i numerosi personaggi che hanno affollato il salotto tv di Maria De Filippi, Raffaella è molto legata a Giulia De Lellis e Karina Cascella.

“Molte persone che escono dal programma raggiungono un alto grado di apprezzamento – ha spiegato Raffaella -. I numeri che molti dei ragazzi ottengono sul web sia durante che dopo Uomini e Donne fanno paura. A Giulia sono legata dalla prima volta che l’ho vista: mi è subito sembrata una ragazza carismatica, con personalità e molto intelligente. Penso che il pubblico le riconosca un’autenticità che in poche persone hanno: Giulia è carismatica, magnetica, quindi il successo che ha ottenuto se lo è guadagnato da sola. Non è un progetto nato a tavolino. Penso che si meriti tutti i risultati che sta ottenendo – ha proseguito – e mi auguro sempre cose migliori per lei. […] Anche a Karina Cascella sono molto affezionata. In pochi la conoscono davvero, perché sono tutti abituati a vederla come quella polemica, che alza i toni. In realtà è una donna molto sensibile, profonda. Per amore della figlia ha superato tante cose. Ammiro chi nella vita cambia e si migliora – ha concluso -, mentre ho paura delle persone che rimangono sempre quelle che ho già conosciuto”.

Redazione-iGossip