Raffaella Mennoia parla dei tronisti e della reunion Giulia De Lellis e Andrea Damante

Raffaella Mennoia ha parlato durante una recente Instagram Story dei tronisti di Uomini e Donne e ha commentato la reunion di Giulia De Lellis e Andrea Damante. Che cosa succederà ai tronisti e corteggiatori attualmente esclusi dalla nuova formula del programma pomeridiano di Canale 5?

“Per quanto riguarda Carlo, Sarah e Daniele, vedremo come va questa formula – ha dichiarato la storica autrice e redattrice di Uomini e Donne – e poi ci occuperemo anche di loro, penso sia abbastanza scontato. Non posso dire se ci saranno i corteggiatori di Giovanna…”.

Il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, dopo i numerosi tradimenti dell’ex tronita e deejay ai danni dell’ex corteggiatrice e web influencer, ha fatto molto discutere.

Sulla questione si è espressa anche Raffaella: “Quando Giulia mi ha detto ‘Ti devo dire una cosa’ le ho detto ‘Ti blocco’, ovviamente l’ho detto in maniera simpatica perché ci sta e perché le voglio un gran bene e voglio anche molto bene ad Andrea. Sono persone che indipendentemente dal loro rapporto io ho sempre sentito e posso dire di essere molto felice per loro. Io ho sempre avuto un po’ la mia idea rispetto a questa cosa. Mi sono solamente raccomandata con tutti e due di non farsi più del male, solamente questo. Anche perché poi credo che alla fine sia quella la cosa importante”.

Per poi concludere: “Loro possono lasciarsi, rimettersi insieme altre 4 miliardi di volte e noi saremo sempre lì pronti ad ascoltarli e volere ad entrambi bene. Di certo non si vuole bene a qualcuno in base a con chi sta eh. Non è un ragionamento che a me interessa, però vorrei che tutto quello che è successo servisse ad entrambi per non farsi del male di nuovo, perché non se lo meritano”.