Raffaella Mennoia svela alcuni retroscena su Francesco Monte e Sara Affi Fella

Raffaella Mennoia ha svelato alcuni retroscena su Francesco Monte e Sara Affi Fella sui suoi profili social, scatenando reazioni contrastanti. L’autrice di Uomini e Donne ha scritto: “La vergogna per me resta un sentimento nobile ma purtroppo sempre meno frequentato… buona domenica”.

Raffaella Mennoia – Foto: Instagram

Molti follower hanno citato Sara Affi Fella, Francesco Monte e Cecilia Zagarrigo. Raffaella Mennoia ha colto l’occasione per fare chiarezza, svelando dei retroscena sui tre ex protagonisti del trono classico: “Non voglio essere polemica ma solo precisa. Sara è arrivata da noi per il provino di Temptation Island e non fu portata da nessuno. Invece Cecilia è nei nostri archivi da anni. E Monte non so cosa c’entri in tutto questo”. Poi ha fatto una seconda precisazione relativa però al trono over: “È il modo più semplice per fare business. […] Non sono io la responsabile del Trono Over, ma un’altra mia collega”.