Ramona Amodeo di Uomini e Donne è incinta del marito Luca Cicia. La coppia è in dolce attesa di una femminuccia. Il parto si avvicina. Uno dei personaggi più apprezzati e amati della fortunata e chiacchierata trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta dalla star tv Maria De Filippi, ha parlato della sua gravidanza in un’intervista rilasciata al settimanale di gossip Vero. L’ex corteggiatrice dell’ex tronista e modello Gionatan Giannotti ha elogiato suo marito: “Luca è un uomo meraviglioso, mi aiuta moltissimo, soprattutto ora che sono in dolce attesa, si prende cura di me e mi aiuta in casa”.

Il marito di Ramona Amodeo, Luca Cicia, assisterà al parto: “Sarò una mamma pazzesca! Non voglio essere apprensiva, voglio che mia figlia abbia la possibilità di esplorare il mondo. L’abbiamo concepita con tanto amore e spero che sia felice e che cresca sempre circondata da affetto. Lui è molto protettivo: parla sempre con la bambina e quando ci addormentiamo tiene sempre una mano sulla mia pancia”.

L’ex tronista ed ex fidanzata di Mario De Felice ha spiegato che suo marito vive in maniera più o meno serena la popolarità di Ramona: “Lui è molto riservato, odia i social ed il clamore. Per scherzare, mi dice se non avessi fatto quel programma sarei la donna ideale. In realtà, gli ho spiegato che l’affetto della gente per me è un valore aggiunto. Io amo stare in contatto con chi mi segue”.

Nonostante siano passati oltre 10 anni dalla sua partecipazione al famoso e chiacchieratissimo programma tv di Canale 5, Ramona Amodeo resta una delle protagoniste più apprezzate e amate del trono classico di Uomini e Donne. “Forse perché sono stata sempre me stessa – ha spiegato l’ex tronista -, non mi sono montata la testa e cerco di rispondere a tutti quelli che mi scrivono”.

