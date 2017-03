Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo di Uomini e Donne si sono scagliati contro l’ex corteggiatrice Martina Luchena in diretta radiofonica al programma Non succederà più condotto da Giada Di Miceli. La bellissima e giovanissima coppia di Uomini e Donne ha dichiarato al programma di Radio Radio che Martina è ridicola e quando era nel salotto tv di Maria De Filippi era interessata solo al trono e non a Riccardo. L’ex tronista del trono classico Riccardo Gismondi ha osservato: “Quando io ho scelto Camilla, ho deciso di tagliare fuori completamente Martina dalla mia vita, lei continua con frecciatine e roba del genere per continuare a far parlare di sé… noi ci stiamo facendo la nostra vita, ce la godiamo e non vediamo perché parlare ancora di discorsi del genere!“.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Camilla Mangiapelo è stata ancora più dura e schietta: “Ritengo ridicolo che sia sempre pronta lì a commentare ogni nostro minimo gesto! Il suo unico interesse è sempre stato il trono, non Riccardo!”.

Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo convivono in una casa a Roma, messa loro a disposizione dai genitori dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Come ha confessato di recente Riccardo, la loro convivenza procede a gonfie vele.

La replica velata di Martina Luchena non si è fatta attendere… Sul suo profilo Instagram l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scritto: “Ci sono due tipi di orgoglio, quello buono e quello cattivo. L’orgoglio buono rappresenta la nostra dignità e il rispetto di sé. L’orgoglio cattivo è il peccato mortale di superiorità che puzza di presunzione e arroganza. Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei! Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un’opera di teatro, ma non ha prove iniziali: canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima che l’opera finisca priva di applausi”.

Guerra finita tra Riccardo e Camilla da un lato e Martina dall’altro? Neanche per sogno!