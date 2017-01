Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo di Uomini e Donne sono felici e innamoratissimi! L’ex tronista del trono classico Riccardo Gismondi ha rilasciato un’intervista al settimanale di gossip Mio in cui ha parlato della sua scelta e della sua ex corteggiatrice Martina Luchena. Il cestista ha dichiarato che Martina, più di Camilla, si meritava un discorso per spiegarle il perché della non scelta: “Le avrei detto che quello che c’è stato per Camilla è stato un vero e proprio colpo di fulmine: da quando è arrivata, non ho guardata nessun’altra come guardavo lei. È successo praticamente il primo giorno, anche se sono stato abilissimo a camuffarlo”.

L’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne è riuscito a camuffare bene il suo sentimento per Camilla per diverso tempo, dichiarando in studio di avere ancora dubbi sulla sua prescelta: “Erano solo risposte di circostanza. Ho capito subito che avrei scelto Camilla. C’è stato un forte impatto impatto fisico. Poi, esterna dopo esterna, l’attrazione fisica si è trasformata in un coinvolgimento totale. E non ci ho capito più niente”.

Ora Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo convivono in una casa a Roma, messa loro a disposizione dai genitori dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Come ha confessato di recente Riccardo, la loro convivenza procede a gonfie vele!