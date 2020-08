Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne rompe il silenzio dopo l’addio a Ida Platano

Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne ha rotto il silenzio dopo l’addio alla sua storica compagna, l’ex dama del trono over Ida Platano. “Sono iniziate a tornare le discussioni di un tempo legate come sempre principalmente al fatto che Riccardo non mi dà quelle sicurezze di cui io ho bisogno. Ci siamo sempre più allontanati, forse anche per una questione di orgoglio. […] A oggi Riccardo e io non ci siamo ancora detti ufficialmente ‘basta’ ma sono due mesi che non ci vediamo e ho capito che probabilmente lui non è in grado di darmi quello di cui io ho bisogno, aveva rivelato Ida Platano a Uomini e Donne Magazine.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri – Foto: Instagram

Ora l’ex cavaliere tarantino del trono over di Uomini e Donne ha deciso di rompere il silenzio. Roberto Guarnieri ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram uno scatto con sotto una didascalia che pare essere una frecciata alla sua passata situazione sentimentale: “Ad alcuni per essere felici manca soltanto la felicità”.

E voi che cosa ne pensate di questa rottura eccellente? A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne e sugli altri personaggi del jet set italiano e internazionale!