Riccardo Guarnieri e Ida Platano di Uomini e Donne: “Ce l’abbiamo fatta”

Riccardo Guarnieri e Ida Platano di Uomini e Donne sono sempre più vicini al grande passo. La dama del trono over ha finalmente indossato l’anello di fidanzamento, dopo il no nel salotto tv di Maria De Filippi.

Il cavaliere pugliese, infatti, ha sorpreso la dama bresciana, tirando fuori l’anello della proposta di matrimonio. In questi giorni lui è a Brescia, ma pare avesse detto a alla sua amata di aver dimenticato l’anello. E invece non è così. “Ma lo vogliamo mettere questo anello o no? Dai lo dobbiamo provare” ha detto Guarnieri mostrando l’anello alla Platano che lo ha indossato con un sorriso smagliante, dopo averlo baciato.

Il video pubblicato dalla bella dama ha sorpreso tutti. “Ce l’abbiamo fatta. Ce l’abbiamo fatta, dai! Ok è fatta” ha esclamato il cavaliere pugliese. Il fatto che Ida abbia deciso di indossare l’anello della proposta, fa ben sperare che i due non torneranno più nel parterre del trono over per discutere e litigare.