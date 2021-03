Riccardo Guarnieri su Roberta Di Padua: “Tengo davvero tanto a lei, è tutto diverso da 2 anni fa”

Riccardo Guarnieri ha parlato della dama del trono over di Uomini e Donne, Roberta Di Padua, al magazine ufficiale del dating show. “Che quello che provo per lei è completamente diverso da quello che provavo due anni fa – ha spiegato il cavaliere pugliese del trono over – Ci tengo tanto a lei, davvero tanto”.

“Se Roberta un domani sarà la donna della mia vita – ha detto Guarnieri -, se quel qualcosa in più nei suoi confronti dovesse scattare, avrà tutte le attenzioni del mondo; non saranno mai, però, le stesse attenzioni che ho dato in passato. Roberta è un’altra persona, merita attenzioni diverse perché la nostra storia, qualora sbocciasse, non sarà mai una fotocopia di quella che è stata”.

La dama di Cassino ha confessato sempre al settimanale di provare un grande sentimento per Riccardo e, sulle recenti dichiarazioni della dama, il cavaliere ha dichiarato: “Roberta mi ha solo detto che era sulla strada dell’innamoramento, cosa che mi ha fatto piacere perché da parte mia c’è un interesse sincero. Lei davanti a me un po’ si chiude: anche in studio parla sempre di un sentimento e mai di amore. Siamo entrambi un po’ bloccati. Lei, probabilmente, da quello che è successo due anni fa. Credo sia alla ricerca di sicurezze per lasciarsi andare”.

