Roberta Di Padua non ha dubbi: “Io e Riccardo Guarnieri siamo stati coraggiosi”

Roberta Di Padua non ha dubbi sul fatto che sia lei che Riccardo Guarnieri del trono over sono stati coraggiosi. La complicità ritrovata tra i due protagonisti over di Uomini e Donne ha scatenato polemiche e reazioni contrastanti nel pubblico.

Intervistata dal magazine ufficiale del dating show di Canale 5, Roberta Di Padua ha osservato: “Sinceramente non mi aspettavo di vederlo a Uomini e Donne. Quando è entrato in studio, per me è stata una bella botta. D’impatto ai miei occhi è sempre bello, continua a piacermi e devo dire che si mantiene davvero bene. […] Penso che siamo stati coraggiosi entrambi. Riccardo Guarnieri in passato mi ha fatto soffrire per alcune cose, è vero, ma il tempo mi ha aiutata a capire che forse lui la verità me l’ha sempre detta, mentre io mi ostinavo comunque ad andare avanti perché mi piaceva molto”.

La dama del trono over è molto presa dal cavaliere pugliese, ma vuole essere prudente: “Sono passati due anni dalla nostra prima frequentazione e, con il tempo, mi sono allontanata dal suo ricordo, sono cambiate tante cose, sono cresciuta e oggi lo vedo con occhi diversi. Mi fa paura il pensiero di poter ricadere in quel circolo vizioso, e di conseguenza sto molto attenta e, tra virgolette, cerco di frenarmi. Almeno fino a quando ci riuscirò. Chiaro che poi arriverà il giorno in cui non riuscirò più a tenermi, e mi lascerò libera di vivere quello che sento per lui, quello che provo”.

In merito a un possibile ritorno di scena anche di Ida Platano nel parterre di Uomini e Donne, Roberta ha spiegato: “Non lo escludo, come Riccardo ben sa. Sono conscia dell’importanza della loro storia, e non so che effetto potrebbe fargli rivederla”.

E voi che cosa ne pensate? Ida e Riccardo torneranno insieme oppure Roberta riuscirà ad avere la meglio?