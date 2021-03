Roberta Di Padua rivela: “La scelta migliore per me e Riccardo Guarnieri è quella di separarci”

Roberta Di Padua del trono over di Uomini e Donne ha rivelato che la scelta migliore per lei e Riccardo Guarnieri è quella di separarsi. La bellissima dama ha rivelato a Uomini e Donne Magazine: “Credo che al momento la scelta migliore per entrambi sia quella di separarci. Forse la distanza ci potrà aiutare a capire se abbiamo davvero voglia di stare insieme e superare le difficoltà. Al momento mi trovo davanti un uomo che dice di non provare nessun sentimento per me e, quando si tratta delle emozioni di un’altra persona non c’è nulla che si possa fare”.

Roberta Di Padua – Foto: Instagram

Roberta Di Padua ha spiegato che alle incomprensioni si è poi aggiunto anche il problema legato all’attrazione fisica: “Sono arrivata a mettermi in discussione. A chiedermi se non gli piacessi più. Questa situazione mi ha creato insicurezza. Il mio ricordo di Riccardo era molto diverso. C’erano un’attrazione, una complicità e una chimica pazzesche, che in questo momento abbiamo perso. Quando è venuto a Cassino è stato ancora più chiaro”.

Ma che cosa è successo tra lei e Riccardo Guarnieri? Perché hanno preso questa decisione? “Sono convinta che Riccardo tenga molto a me – ha detto la dama -, abbiamo tanto in comune e stiamo bene come coppia. Credo che questi due anni trascorsi per lui siano difficili da mandare giù. Penso abbia un blocco. I problemi che stiamo avendo sono gli stessi di cui si è parlato nella sua storia precedente. Più se ne parla e peggio è. Ho sempre evitato l’argomento della sue ex per rispetto. Ogni coppia ha i suoi problemi, magari i nostri saranno diversi… è normale che la storia loro abbia lasciato il segno – ha concluso -, ma non mi interessa parlare di Ida”.