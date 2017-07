Roberta Mingione di Uomini e Donne affossa Giorgio Manetti

Roberta Mingione di Uomini e Donne ha scritto una durissima lettera sul settimanale DiPiù in cui ha affossato il cavaliere del trono over Giorgio Manetti. Roberta Mingione e Giorgio Manetti hanno avuto un flirt di breve durata, ma ora lei ha le idee chiare sull’ex fidanzato di Gemma Galgani. E’ sicura del fatto che Giorgio di Uomini e Donne l’avrebbe “usata” per contrastare la popolarità della neo coppia del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani e Marco Firpo.

Un attacco mirato e al vetriolo: “Ho capito che per te le donne sono solo un arredamento, sono solo pedine in un gioco e io sono stata una tua pedina”.

Giorgio Manetti, che è felicemente single, sfrutta le dame di Uomini e Donne per i suoi scopi? A tal proposito Roberta ha svelato un aneddoto sulla loro passata tresca: “Quella sera mi hai telefonato. Io ero in lacrime ma tu, invece, di farmi coraggio, mi hai detto: ‘Non ti disperare, tanto è solo televisione’ (…) Giorgio, abbi il coraggio di ammetterlo: tu non lascerai mai lo studio di Uomini e Donne. La popolarità che hai guadagnato prendendo parte a quel programma è diventata la tua fonte di reddito. Fai le serate nei locali, partecipi a cene, posi per le pubblicità e vesti abiti di sponsor che fanno a gara per averti”.

Nonostante le sue durissime parole, Roberta Mingione è pronta a fare un passo indietro ma solo a una condizione. Quale? “Per provare a ritrovarci – ha scritto la dama del trono over – ti andrebbe di rivederci adesso, a telecamere spente, prima che ricominci Uomini e Donne?”.

Che cosa farà il cavaliere toscano? Replicherà alle accuse di Roberta oppure le concederà una seconda chance? E voi che cosa ne pensate di questa vicenda?

A presto con nuove news e anticipazioni sui personaggi di Uomini e Donne!