Roberta Mingione di Uomini e Donne si sfoga su Facebook

Roberta Mingione di Uomini e Donne ha rimediato una magra figura durante la puntata del trono over registrata il 24 maggio. In quell’occasione la signora Natalia ha rivelato che Roberta, Fabrizia e Simona si conoscono, sono amiche e anche un selfie lo dimostra. Ma non è finita qui. Natalia ha spiegato che Roberta ha detto alle altre che di Giorgio Manetti non le importa nulla e lo frequenta solo per andare sui giornali.

L’ex fidanzato di Gemma Galgani, Giorgio Manetti, è rimasto molto amareggiato e sconvolto dalle dichiarazioni delle dame e ha deciso di chiudere con Roberta perché ha ormai perso la fiducia in lei.

Roberta ha poi scritto un messaggio emblematico sulla sua pagina Facebook: “Metti in conto nella vita che se sei leale nel difendere qualcuno da insinuazione non appurate e/o inventate puoi avere ritorsioni e rivalse sleali non veritiere… meglio leale che infame…”.

A buon intenditor poche parole…