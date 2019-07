Rocco Fredella e Doriana Bertola si sposano, ma lui pensa ancora a Gemma Galgani: “Non la perdonerò mai”

Rocco Fredella e Doriana Bertola si sposano, ma l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne pensa ancora a Gemma Galgani. “Doriana mi è stata presentata dal mio agente durante una sfilata del suo brand a cui ero stato invitato – ha dichiarato Rocco al settimanale Uomini e Donne Magazine -. Io avevo già lasciato il programma. Capisco che a molti sembra prematuro che sia già innamorato, ma io sono fatto così, sono di pancia, e chi mi ha seguito dovrebbe saperlo”.

Rocco ha elogiato Doriana e ha annunciato le nozze. “Doriana è una donna con tutti gli attributi, oltre che bellissima – ha proseguito l’ex cavaliere -. Una donna piena di idee, di talento, di voglia di fare […] Ho intenzione di sposare Doriana al più presto: ho già iniziato le pratiche di divorzio da presentare per poter organizzare il nostro matrimonio in serenità. Come può notare io sono una persona vera e coerente – ha sottolineato l’ex cavaliere – ero andato a Uomini e Donne solo per trovare l’amore e alla fine, anche se fuori, l’ho trovato e spero u giorno di poter presentare Doriana al pubblico… è accaduto fuori dal programma quello che io speravo potesse accadere all’interno: ho preso il mio trolley e il mio cuore e ho iniziato a costruire un futuro con una persona che amo e che ama me, è stata Doriana a dirmi ‘ti sposerei anche domani’. […] Quello che sento io per Doriana e che lei sente per me è amore vero, sta tirando fuori la parte migliore di me e ha fatto rinascere la parte più scherzosa e giocherellona che stavo perdendo”.

Fredella ha colto l’occasione per rifilare l’ennesima stoccata al vetriolo nei confronti di Gemma Galgani: “Mi ha deluso, ma proprio come persona, non le perdonerò mai che il giorno che sono uscito in lacrime, a livello umano sia stata così fredda, non si è mossa dalla sedia venirmi a salutare, a consolare, eppure ci siamo frequentati per sette mesi. Non le perdonerò mai che, più sapendo cosa stavo passando, la prima cosa che ha fatto quando sono andato via dal programma è stata bloccarmi su WhatsApp, pur sapendo che non l’avrei mai contattata. Gemma, proprio lei che millanta di essere una donna sensibile, che piange per qualsiasi cosa, anche se due si baciano”.

Redazione-iGossip