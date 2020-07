Rocco Fredella sulla storia tra Gemma Galgani e Sirius: “Invidio Nicola Vivarelli”

Rocco Fredella ha commentato la chiacchieratissima e mediatica (secondo molti finta liaison) storia d’amore (?) tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, soprannominato Sirius. Al settimanale Uomini e Donne Magazine ha dichiarato: “Forse è presuntuoso da dire ma io credo di conoscere abbastanza bene Gemma e per questo sono convinto che lei sia presa da Nicola, almeno per quello che ho visto”.

“Credo, però, che parte dei sentimenti che Gemma prova per Nicola siano una conseguenza del fatto che lei si senta lusingata dal piacere a un ragazzo così giovane – ha proseguito l’ex cavaliere del trono over – e non so se lo seguirebbe fuori dal programma. Probabilmente Gemma, in cuor suo, sa che Nicola ha solo ventisei anni e che questo a lungo andare potrebbe essere un limite”.

A proposito di Nicola Vivarelli, Rocco Fredella ha inaspettatamente dichiarato: “Mi sembra un ragazzo pulito e credo che, proprio in virtù della sua giovane età, si stia godendo il momento senza troppi viaggi mentali e proiezioni future. Non lo conosco e non posso dire se è sincero o meno, in ogni caso Nicola ha un atteggiamento che invidio molto perché è stato davvero vittima di giudizi tostissimi che non lo hanno smosso di un millimetro. Credo che lui abbia calcolato a cosa sarebbe andato incontro corteggiando Gemma ma sta dimostrando un gran carattere e un bel modo di fare nell’incassare parole anche molto dure”.

L’ex fiamma di Gemma Galgani ha infine concluso: “Il modo di corteggiare con le parole di Nicola? Mi piace e lo trovo intrigante. In passato mi è capitato di corteggiare solo a parole e senza falsa modestia posso dire che sono bravo. Ho fatto incuriosire la donna con cui interagivo. […] Il segreto per conquistare una donna è proprio stuzzicare la curiosità e farla ridere”.