Rosa Perrotta di Uomini e Donne smentisce la crisi con Pietro Tartaglione

Rosa Perrotta di Uomini e Donne ha smentito la crisi con Pietro Tartaglione e ha voluto fare chiarezza una volta per tutte sui social. Le precedenti dichiarazioni dell’ex tronista del trono classico sulla sua vita sessuale con il partner avevano scatenato una raffica di polemiche e reazioni sul web. In molti avevano ipotizzato che ci fosse di mezzo un tradimento o una crisi di coppia.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione – Foto: Instagram

L’ex tronista ha colto l’occasione per chiarire una volta per tutte la faccenda e mettere a tacere le malelingue: “Data la mole di articoli che ci hanno fatto, dai più svariati e fantasiosi titoli acchiappalettori, cercherò di spiegarla bene questa cosa. Ho letto molte cose divertenti che ci hanno fatto sorridere molto. I titoli per invogliare le persone a leggere vanno bene… però poi c’è la verità, detta in un’intervista fatta a cuore aperto con la lealtà e la verità che mi contraddistinguono. Mi stupisco di quanto ci siano temi più profondi di cui purtroppo, con grande ipocrisia e stupidità, ancora non si può parlare. Se ci volevano in crisi per fare un po’ di gossip, va bene, poco importa. La gente non vede l’ora di parlare di crisi e tradimenti”.

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha poi aggiunto: “Io da donna onesta ho parlato della difficile situazione che una donna può vivere dopo il parto. Cambia il corpo, cambia la psiche. Guardi il tuo corpo e non lo riconosci. Ho parlato schiettamente di quello che succede ad una donna perché gli uomini capiscano di dover pazientare dopo una cosa così importante – ha affermato Rosa -, perché solo una donna sa quello che attraversa. Da qui a dire che io ho un problema con il mio uomo, passa l’oceano. Abbiate il coraggio di ascoltare e non sentire. Parlare di un tema che accomuna tante donne, soprattutto dopo la prima gravidanza, è qualcosa di sconcio? Quante moraliste, parliamo sempre delle stesse ca***te. Che noia!”.