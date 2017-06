Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione di Uomini e Donne hanno annunciato una bella sorpresa ai fan della giovane coppia. Molto presto sarà in commercio una lina di t-shirt. La notizia è stata diffusa dalla sorella dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne su Instagram.

Inoltre Rosa e Pietro di Uomini e Donne sono pronti a convivere! Dopo che Rosa ha scelto Pietro Tartaglione durante la puntata registrata il 22 maggio 2017, preferendolo ad Alex Adinolfi, la coppia pensa in grande. Durante una diretta video con i fan di qualche settimana fa, Rosa ha rivelato: “Stiamo pensando di prendere casa insieme, abbiamo intenzione di convivere a Roma o Milano… per il momento ci stiamo godendo questo amore così forte che non ci capiamo niente. Ci addormentiamo innamorati e ci svegliamo ancora più innamorati! […] Pietro è molto meglio di quanto mi aspettassi!”.

Auguri!