Rosa Perrotta di Uomini e Donne ha rivelato al settimanale di gossip Nuovo come sarà il suo matrimonio con Pietro Tartaglione. Rosa e Pietro sono andati a convivere a Milano e le nozze rientrano nei progetti della coppia nata nel famoso e chiacchierato programma tv di Canale 5. Il matrimonio di Rosa e Pietro è davvero dietro l’angolo. Al momento Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione non hanno nessuna intenzione di mettere su famiglia.

L’ex tronista di Uomini e Donne e giovanissima attrice è rimasta folgorata dalle numerose qualità del suo fidanzato: “Ho una gran difficoltà a trovare qualcosa che non mi vada a genio. Difetti ne ha, ma sono superabili. Per esempio, è permaloso. Io dico sempre che è da interpretare, perché si tiene tutto dentro: quando si arrabbia non lo dichiara e bisogna capirlo. Per come sono fatta io, poi, è fin troppo calmo: la sua tranquillità è snervante”.

La sua partecipazione come tronista a Uomini e Donne potrebbe ostacolare la sua carriera di attrice? “Sono onesta – ha detto Rosa -, non lo so. Sono dinamiche che ancora non capisco con chiarezza. C’è chi dice di sì. Però io ho affrontato questa avventura con la consapevolezza che quello che sei e anche ciò che hai fatto nella vita nessuno te lo puo’ togliere. Quindi i miei due anni di recitazione, la mia passione e quello che facevo prima per fortuna restano e nessuno potrà sminuire questo”.

Come sarà il suo matrimonio: “Sto vivendo una favola per cui me lo immagino così: sogno una grande festa, tutti felici e allegri. Con tutte le persone che mi vogliono bene, ma solo con quelle. Sarà un evento molto selettivo”. I fan già sognano ad occhi aperti!