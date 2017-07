Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione di Uomini e Donne vanno a convivere

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione di Uomini e Donne convivono a Milano. La notizia è stata diffusa dal settimanale di gossip DiPiù. L’ex tronista Rosa Perrotta ha rivelato: “Visto che stiamo cominciando una nuova vita insieme, ci piaceva l’idea di farlo in una nuova città che fosse, appunto, nuova per entrambi. E abbiamo scelto Milano perché è la città ideale per il mio lavoro”. Per poi aggiungere: “Per nessun uomo ho provato quello che provo per Pietro. Sto vivendo la nostra storia in modo totalmente diverso da come ho vissuto le mie precedenti relazioni. Anche se stiamo insieme da poco, sono convinta di aver trovato l’uomo della mia vita”.

Dopo che Rosa ha scelto Pietro Tartaglione durante la puntata registrata il 22 maggio 2017, preferendolo ad Alex Adinolfi, la coppia è molto felice e affiatata. Rosa e Pietro hanno lanciato una linea di t-shirt e sono andati a convivere. Il matrimonio di Rosa e Pietro è davvero dietro l’angolo.

Auguri!