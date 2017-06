Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione di Uomini e Donne vanno a convivere

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione di Uomini e Donne sono pronti a convivere! Dopo che Rosa ha scelto Pietro Tartaglione durante la puntata registrata il 22 maggio 2017, preferendolo ad Alex Adinolfi, la coppia pensa in grande. Durante una diretta video con i fan, Rosa ha rivelato: “Stiamo pensando di prendere casa insieme, abbiamo intenzione di convivere a Roma o Milano… per il momento ci stiamo godendo questo amore così forte che non ci capiamo niente. Ci addormentiamo innamorati e ci svegliamo ancora più innamorati! […] Pietro è molto meglio di quanto mi aspettassi!”.

Per poi sottolineare: “A casa mia sono tutti pazzi di Pietro e sono tutti felici di vedermi così. Nella famiglia di Pietro sono tutti adorabili e Adele (la sorella dell’ex corteggiatore, ndr) è la cognata che tutti desiderano avere”.

Rosa sogna di indossare l’abito bianco. Il matrimonio è uno dei progetti della coppia di Uomini e Donne: “Mi auguro di stare almeno come sto oggi, perché mi rendo conto di avere tutto quello che ho sempre desiderato dalla vita, sono felice e in futuro immagino di sposarmi con Pietro…”.

A presto con nuove news e anticipazioni su Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione!